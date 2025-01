Pluszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Mittwoch.

Um 09:12 Uhr steigt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,15 Prozent auf 4 388,38 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,092 Prozent auf 4 385,95 Punkte an der Kurstafel, nach 4 381,92 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 385,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4 390,75 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, einen Wert von 4 416,25 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.10.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 424,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 102,86 Punkten berechnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 2,32 Prozent auf 116,90 GBP), HSBC (+ 1,17 Prozent auf 7,85 GBP), SAP SE (+ 0,76 Prozent auf 245,15 EUR), RELX (+ 0,65 Prozent auf 37,23 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63 Prozent auf 49,79 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,53 Prozent auf 25,77 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,96 Prozent auf 53,80 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,83 Prozent auf 3,89 EUR), Zurich Insurance (-0,80 Prozent auf 547,40 CHF) und National Grid (-0,77 Prozent auf 9,33 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 196 781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 365,739 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,79 zu Buche schlagen. Mit 9,23 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at