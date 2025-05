ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,25 Euro belassen. Mit dem Verkauf eines Anteils am Geschäft in Polen an die österreichische Erste Group werde sich die Eigenkapitalquote der Santander Bank erhöhen, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Hälfte der dadurch erzielten Mittel werde in Aktienrückkäufe fließen. Mit Blick auf die Aktienrendite der spanischen Großbank sei dies zu begrüßen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2025 / 11:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2025 / 11:22 / GMT



