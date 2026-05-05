Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Mittag in der Gewinnzone

Der DAX befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Im DAX geht es im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,11 Prozent aufwärts auf 24 258,30 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,033 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,097 Prozent fester bei 24 014,65 Punkten in den Handel, nach 23 991,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 24 272,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 988,92 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 23 168,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, lag der DAX-Kurs bei 24 491,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, wies der DAX einen Wert von 23 344,54 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 1,15 Prozent. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 4,08 Prozent auf 1 444,80 EUR), Commerzbank (+ 3,41 Prozent auf 35,18 EUR), Infineon (+ 2,96 Prozent auf 58,49 EUR), Siemens (+ 1,86 Prozent auf 254,20 EUR) und EON SE (+ 1,77 Prozent auf 18,66 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,81 Prozent auf 37,00 EUR), Fresenius SE (-1,20 Prozent auf 40,32 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,20 Prozent auf 46,15 EUR), Brenntag SE (-0,10 Prozent auf 62,76 EUR) und Porsche Automobil (+ 0,07 Prozent auf 30,71 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 198 193 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 192,510 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,07 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at