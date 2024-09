Pluszeichen in Frankfurt: DAX im Aufwind

Am Montag gewinnt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,55 Prozent auf 18 402,63 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,753 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,424 Prozent auf 18 379,52 Punkte an der Kurstafel, nach 18 301,90 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18 459,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 353,25 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Noch vor einem Monat, am 09.08.2024, stand der DAX bei 17 722,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 557,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, einen Wert von 15 740,30 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,74 Prozent nach oben. Bei 18 990,78 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 5,73 Prozent auf 251,10 EUR), Siemens Energy (+ 3,36 Prozent auf 24,64 EUR), Deutsche Bank (+ 2,44 Prozent auf 15,03 EUR), Commerzbank (+ 1,97 Prozent auf 12,96 EUR) und Brenntag SE (+ 1,46 Prozent auf 65,22 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil adidas (-3,62 Prozent auf 212,70 EUR), BMW (-1,33 Prozent auf 77,16 EUR), Bayer (-1,21 Prozent auf 28,56 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,02 Prozent auf 91,06 EUR) und Henkel vz (-0,96 Prozent auf 80,46 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 900 248 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 222,475 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,24 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

