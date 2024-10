Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht Zuschläge

Der DAX steigt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,46 Prozent auf 19 102,48 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,821 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,245 Prozent auf 18 968,85 Punkte an der Kurstafel, nach 19 015,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 19 171,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 952,44 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.09.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 591,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, stand der DAX bei 18 450,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, wurde der DAX auf 15 099,92 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 13,91 Prozent aufwärts. Bei 19 491,93 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Continental (+ 3,53 Prozent auf 56,82 EUR), Deutsche Bank (+ 3,20 Prozent auf 15,85 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,04 Prozent auf 94,16 EUR), BASF (+ 2,14 Prozent auf 48,49 EUR) und Commerzbank (+ 2,10 Prozent auf 16,51 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen RWE (-2,31 Prozent auf 31,35 EUR), Deutsche Börse (-1,65 Prozent auf 209,00 EUR), Symrise (-1,36 Prozent auf 119,35 EUR), EON SE (-1,08 Prozent auf 12,87 EUR) und Merck (-0,61 Prozent auf 155,70 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4 972 694 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,674 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,65 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at