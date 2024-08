Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün

Der DAX sprang im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,25 Prozent auf 18 495,38 Punkte an. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,767 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,056 Prozent auf 18 459,28 Punkte an der Kurstafel, nach 18 448,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Donnerstag bei 18 458,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 551,39 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,999 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2024, lag der DAX-Kurs bei 18 407,07 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 22.05.2024, den Wert von 18 680,20 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 22.08.2023, bei 15 705,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 10,29 Prozent nach oben. Bei 18 892,92 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern registriert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 4,03 Prozent auf 14,57 EUR), Commerzbank (+ 2,12 Prozent auf 12,98 EUR), Siemens Energy (+ 1,66 Prozent auf 25,07 EUR), Hannover Rück (+ 1,46 Prozent auf 250,80 EUR) und Fresenius SE (+ 0,93 Prozent auf 32,54 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Bayer (-1,42 Prozent auf 27,71 EUR), Brenntag SE (-1,38 Prozent auf 64,14 EUR), Continental (-0,64 Prozent auf 59,08 EUR), Rheinmetall (-0,60 Prozent auf 533,60 EUR) und Covestro (-0,59 Prozent auf 53,54 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 254 396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 228,517 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at