Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|LUS-DAX-Marktbericht
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02.11.2026 15:58:46
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zu
Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,54 Prozent auf 25 940,00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 25 736,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 955,00 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 02.10.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 280,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 25 715,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 945,00 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,59 Prozent aufwärts. Bei 26 616,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 4,01 Prozent auf 342,50 EUR), Infineon (+ 2,99 Prozent auf 52,07 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,39 Prozent auf 154,05 EUR), Siemens Energy (+ 2,16 Prozent auf 129,66 EUR) und Fresenius SE (+ 1,81 Prozent auf 48,66 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), Bayer (-1,64 Prozent auf 49,75 EUR), Deutsche Börse (-1,47 Prozent auf 315,80 EUR), Rheinmetall (-1,39 Prozent auf 1 023,20 EUR) und RWE (-1,01 Prozent auf 56,96 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 818 599 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,40 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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