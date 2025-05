Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start fester

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am zweiten Tag der Woche fort.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,27 Prozent stärker bei 24 071,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 074,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 23 968,00 Einheiten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wies der LUS-DAX 22 368,00 Punkte auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 27.02.2025, den Wert von 22 404,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 27.05.2024, einen Stand von 18 797,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 20,57 Prozent aufwärts. 24 153,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,49 Prozent auf 1 869,50 EUR), Siemens Energy (+ 0,91 Prozent auf 84,00 EUR), Deutsche Börse (+ 0,83 Prozent auf 291,20 EUR), Airbus SE (+ 0,57 Prozent auf 161,12 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,40 Prozent auf 349,70 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen EON SE (-1,26 Prozent auf 15,65 EUR), RWE (-1,03 Prozent auf 32,68 EUR), adidas (-0,59 Prozent auf 217,40 EUR), Heidelberg Materials (-0,54 Prozent auf 183,00 EUR) und BMW (-0,44 Prozent auf 76,46 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 321 710 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 303,954 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

2025 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at