Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag im Aufwind

Am Montag gewinnt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,32 Prozent auf 24 892,57 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 244,681 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,030 Prozent auf 24 819,58 Punkte an der Kurstafel, nach 24 812,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 814,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 897,83 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 19.07.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 343,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 27 441,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 27 153,23 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gab der Index bereits um 7,25 Prozent nach. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 476,10 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit thyssenkrupp (+ 3,10 Prozent auf 3,23 EUR), Aroundtown SA (+ 2,45 Prozent auf 2,09 EUR), Delivery Hero (+ 2,20) Prozent auf 21,83 EUR), HUGO BOSS (+ 1,57 Prozent auf 38,74 EUR) und Lufthansa (+ 1,51 Prozent auf 5,64 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil HENSOLDT (-4,75 Prozent auf 34,52 EUR), HelloFresh (-3,08 Prozent auf 7,11 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,51 Prozent auf 136,70 EUR), K+S (-1,24 Prozent auf 11,11 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,90 Prozent auf 33,95 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 287 830 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 19,483 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at