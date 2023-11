Pluszeichen in Frankfurt: mittags Gewinne im TecDAX

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 0,51 Prozent auf 3 008,80 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 442,011 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,081 Prozent auf 2 991,11 Punkte an der Kurstafel, nach 2 993,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 986,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 009,86 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.10.2023, wies der TecDAX einen Wert von 2 974,40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.08.2023, stand der TecDAX noch bei 3 138,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.11.2022, wies der TecDAX einen Stand von 2 942,06 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 3,52 Prozent. Bei 3 350,46 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Zählern markiert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 11,33 Prozent auf 33,50 EUR), CANCOM SE (+ 10,50 Prozent auf 27,16 EUR), EVOTEC SE (+ 4,28 Prozent auf 18,27 EUR), Sartorius vz (+ 2,99 Prozent auf 258,60 EUR) und Nordex (+ 2,26 Prozent auf 10,87 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Energiekontor (-9,55 Prozent auf 68,20 EUR), HENSOLDT (-3,20 Prozent auf 27,22 EUR), SMA Solar (-2,92 Prozent auf 51,50 EUR), ADTRAN (-2,04 Prozent auf 5,28 USD) und Siemens Healthineers (-0,93 Prozent auf 48,13 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX sticht die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 483 459 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 154,120 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

2023 verzeichnet die SMA Solar-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at