Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Kursplus

Am Freitagabend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,46 Prozent fester bei 13 613,13 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 95,923 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,013 Prozent auf 13 549,23 Punkte an der Kurstafel, nach 13 550,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 13 549,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 750,94 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,243 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.07.2024, den Wert von 14 323,64 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 09.05.2024, bei 14 781,83 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.08.2023, den Wert von 13 364,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 sank der Index bereits um 1,51 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern verzeichnet.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Grand City Properties (+ 4,41 Prozent auf 11,60 EUR), STRATEC SE (+ 3,92 Prozent auf 39,80 EUR), BayWa (+ 3,78 Prozent auf 13,74 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 3,59 Prozent auf 20,20 EUR) und Medios (+ 3,31 Prozent auf 18,10 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Dürr (-4,75 Prozent auf 19,85 EUR), Dermapharm (-2,91 Prozent auf 35,05 EUR), INDUS (-1,92 Prozent auf 20,45 EUR), GFT SE (-1,86 Prozent auf 21,10 EUR) und SMA Solar (-1,60 Prozent auf 22,18 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX sticht die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 536 795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,685 Mrd. Euro weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Die Schaeffler-Aktie weist mit 5,54 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at