Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Grün

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,26 Prozent höher bei 15 172,17 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 123,426 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,120 Prozent fester bei 15 150,80 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 15 132,59 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 15 150,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 180,51 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 2,06 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 16.04.2024, den Wert von 14 009,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.02.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 882,84 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 16.05.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 514,09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 9,77 Prozent nach oben. Bei 15 204,50 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Ceconomy St (+ 9,46 Prozent auf 2,85 EUR), PVA TePla (+ 1,62 Prozent auf 19,48 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,58 Prozent auf 1,03 EUR), MLP SE (+ 1,37 Prozent auf 5,91 EUR) und Kontron (+ 1,13 Prozent auf 19,72 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil ADTRAN (-7,72 Prozent auf 5,38 USD), Wacker Neuson SE (-5,71 Prozent auf 17,52 EUR), Amadeus FiRe (-2,83 Prozent auf 110,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,27 Prozent auf 22,40 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,82 Prozent auf 31,24 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Ceconomy St-Aktie aufweisen. 330 294 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 16,200 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 6,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at