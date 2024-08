Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Am Montag verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,73 Prozent auf 3 357,66 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 531,545 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,378 Prozent auf 3 345,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3 333,28 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 361,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 345,89 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, notierte der TecDAX bei 3 326,63 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 29.04.2024, einen Stand von 3 309,23 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, einen Wert von 3 302,53 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 0,995 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 4,99 Prozent auf 34,92 EUR), SMA Solar (+ 2,73 Prozent auf 25,60 EUR), Nordex (+ 1,49 Prozent auf 14,28 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,31 Prozent auf 54,00 EUR) und ATOSS Software (+ 1,06 Prozent auf 133,60 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-1,32 Prozent auf 8,57 EUR), Energiekontor (-0,61 Prozent auf 65,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 0,00 Prozent auf 60,20 EUR), JENOPTIK (+ 0,08 Prozent auf 26,36 EUR) und SAP SE (+ 0,16 Prozent auf 196,10 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 192 889 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 228,377 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die 1&1-Aktie präsentiert mit 8,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at