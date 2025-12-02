Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Index-Bewegung
|
02.12.2025 12:27:27
Pluszeichen in London: FTSE 100 mit Gewinnen
Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,39 Prozent fester bei 9 740,06 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,787 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 9 702,52 Punkten, nach 9 702,53 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des FTSE 100 betrug 9 694,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 9 742,04 Zähler.
FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 9 717,25 Punkten bewertet. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 02.09.2025, bei 9 116,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 312,89 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,92 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Zählern.
FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Land Securities Group (+ 2,58 Prozent auf 6,16 GBP), Lloyds Banking Group (+ 1,59 Prozent auf 0,97 GBP), Entain (+ 1,58 Prozent auf 7,99 GBP), Barclays (+ 1,42 Prozent auf 4,36 GBP) und Standard Chartered (+ 1,28 Prozent auf 17,03 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Fresnillo (-1,13 Prozent auf 27,88 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,09 Prozent auf 1,63 GBP), Rightmove (-0,99 Prozent auf 5,39 GBP), Auto Trader Group (-0,88 Prozent auf 6,29 GBP) und 3i (-0,79 Prozent auf 30,20 GBP).
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 17 705 117 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 246,512 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.
FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,93 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
