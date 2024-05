Pluszeichen in London: FTSE 100 schlussendlich mit Kursplus

Am Abend zeigten sich die Börsianer in London optimistisch.

Zum Handelsschluss gewann der FTSE 100 im LSE-Handel 0,55 Prozent auf 8 276,61 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,537 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 8 231,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 231,05 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 8 231,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 289,22 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 0,493 Prozent. Der FTSE 100 stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 8 144,13 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, den Stand von 7 630,02 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, den Wert von 7 446,14 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 7,19 Prozent zu Buche. 8 474,41 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit National Grid (+ 4,67 Prozent auf 8,82 GBP), SSE (+ 2,27 Prozent auf 17,55 GBP), Severn Trent (+ 2,14 Prozent auf 23,86 GBP), GSK (+ 2,11 Prozent auf 17,67 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 1,92 Prozent auf 44,52 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen JD Sports Fashion (-4,71 Prozent auf 1,28 GBP), Associated British Foods (-4,14 Prozent auf 25,50 GBP), Ocado Group (-2,58 Prozent auf 3,74 GBP), Burberry (-1,80 Prozent auf 10,35 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (-1,55 Prozent auf 89,10 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 256 846 025 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 217,223 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,35 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,86 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at