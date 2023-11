Pluszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester

Der Dow Jones performt am Mittwochnachmittag positiv.

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0,39 Prozent auf 35 554,21 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 10,729 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,240 Prozent schwächer bei 35 332,13 Punkten in den Mittwochshandel, nach 35 416,98 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 35 562,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 35 413,36 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 0,503 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, stand der Dow Jones bei 32 417,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.08.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 34 852,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.11.2022, lag der Dow Jones noch bei 33 852,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 7,30 Prozent. Bei 35 679,13 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 31 429,82 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 2,70 Prozent auf 230,99 USD), Intel (+ 2,10 Prozent auf 45,16 USD), Nike (+ 1,94 Prozent auf 110,86 USD), American Express (+ 1,71 Prozent auf 168,50 USD) und Goldman Sachs (+ 1,30 Prozent auf 342,05 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Walmart (-1,69 Prozent auf 155,96 USD), Microsoft (-0,96 Prozent auf 379,01 USD), Procter Gamble (-0,70 Prozent auf 151,22 USD), UnitedHealth (-0,68 Prozent auf 536,88 USD) und Coca-Cola (-0,58 Prozent auf 58,24 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 4 461 609 Aktien gehandelt. Mit 2,687 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6,28 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

