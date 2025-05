Freundlicher Handel: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Plus

Am Donnerstag klettert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0,49 Prozent auf 40 867,07 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 15,579 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,932 Prozent auf 40 290,41 Punkte an der Kurstafel, nach 40 669,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 41 099,52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 40 752,35 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 1,73 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2025, wies der Dow Jones 41 989,96 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 44 544,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2024, notierte der Dow Jones bei 37 903,29 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gab der Index bereits um 3,60 Prozent nach. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 8,95 Prozent auf 430,62 USD), NVIDIA (+ 4,64 Prozent auf 113,97 USD), Amazon (+ 2,90 Prozent auf 189,77 USD), American Express (+ 2,13 Prozent auf 272,08 USD) und Caterpillar (+ 2,08 Prozent auf 315,70 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Amgen (-2,03 Prozent auf 285,00 USD), UnitedHealth (-1,78 Prozent auf 404,13 USD), Procter Gamble (-1,53 Prozent auf 160,09 USD), Coca-Cola (-1,46 Prozent auf 71,49 USD) und Merck (-1,31 Prozent auf 84,08 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 22 948 540 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 2,826 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,41 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at