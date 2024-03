Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,76 Prozent stärker bei 39 409,24 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 13,042 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,744 Prozent auf 38 819,61 Punkte an der Kurstafel, nach 39 110,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39 438,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 988,65 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 1,50 Prozent zu. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 20.02.2024, bei 38 563,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 37 082,00 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, bei 32 244,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,49 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39 438,07 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Intel (+ 4,55 Prozent auf 40,40 EUR), Boeing (+ 2,13 Prozent auf 169,60 EUR), Dow (+ 2,03 Prozent auf 57,91 USD), American Express (+ 1,72 Prozent auf 225,51 USD) und Salesforce (+ 1,33 Prozent auf 305,45 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Chevron (-0,98 Prozent auf 155,09 USD), IBM (-0,37 Prozent auf 192,63 USD), Johnson Johnson (-0,20 Prozent auf 155,89 USD), UnitedHealth (-0,11 Prozent auf 492,80 USD) und Amgen (-0,10 Prozent auf 271,47 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 564 747 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,854 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at