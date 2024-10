Pluszeichen in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones notierte letztendlich im Plus.

Zum Handelsschluss ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,81 Prozent aufwärts auf 42 352,75 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 14,016 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,209 Prozent höher bei 42 099,53 Punkten, nach 42 011,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 41 972,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 42 361,38 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 0,149 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 40 974,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2024, den Stand von 39 308,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 33 129,55 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,30 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 42 628,32 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 2,98 Prozent auf 155,00 USD), JPMorgan Chase (+ 2,92 Prozent auf 211,22 USD), American Express (+ 2,75 Prozent auf 275,97 USD), Amazon (+ 2,50 Prozent auf 186,51 USD) und Salesforce (+ 2,43 Prozent auf 287,75 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Home Depot (-0,78 Prozent auf 408,36 USD), Verizon (-0,76 Prozent auf 44,18 USD), Procter Gamble (-0,73 Prozent auf 168,88 USD), Coca-Cola (-0,50 Prozent auf 70,17 USD) und Merck (-0,37 Prozent auf 109,77 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 13 904 008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 3,126 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Verizon-Aktie hat mit 9,71 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6,04 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

