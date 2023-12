Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Wenig Veränderung war letztendlich in New York zu beobachten.

Der NASDAQ 100 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 16 906,80 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,105 Prozent fester bei 16 896,14 Punkten, nach 16 878,46 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 16 859,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 16 922,01 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,535 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.11.2023, lag der NASDAQ 100 bei 15 961,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.09.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 14 580,16 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 27.12.2022, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 10 822,51 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 55,64 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 16 922,01 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 696,42 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Moderna (+ 3,49 Prozent auf 100,73 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,92 Prozent auf 874,37 USD), Tesla (+ 1,88 Prozent auf 261,44 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,85 Prozent auf 146,07 USD) und Illumina (+ 1,34 Prozent auf 142,53 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Airbnb (-1,56 Prozent auf 136,55 USD), Enphase Energy (-1,25 Prozent auf 135,63 USD), Costco Wholesale (-1,16 Prozent auf 666,80 USD), Xcel Energy (-1,14 Prozent auf 61,54 USD) und Palo Alto Networks (-1,10 Prozent auf 297,50 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 17 042 655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,727 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,99 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,36 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at