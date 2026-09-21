Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 2,83 Prozent stärker bei 30 482,35 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 29 947,16 Zählern und damit 1,02 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (29 644,17 Punkte).

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29 933,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 557,33 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 21.08.2026, den Wert von 29 308,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, mit 30 406,19 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 626,25 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,93 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Arm (+ 17,16 Prozent auf 322,90 USD), Astera Labs (+ 12,36 Prozent auf 340,74 USD), Intel (+ 12,14 Prozent auf 121,78 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 11,34 Prozent auf 741,25 USD) und Warner Bros Discovery (+ 10,79 Prozent auf 30,80 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen CSX (-2,36 Prozent auf 45,99 USD), O Reilly Automotive (-2,16 Prozent auf 82,88 USD), Roper Technolgies (-1,97 Prozent auf 365,40 USD), T-Mobile US (-1,73 Prozent auf 165,27 USD) und Diamondback Energy (-1,64 Prozent auf 189,27 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 45 862 229 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,667 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at