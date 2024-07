Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 fester

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,08 Prozent stärker bei 19 033,24 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,848 Prozent auf 18 990,20 Punkte an der Kurstafel, nach 18 830,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 040,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 899,31 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 3,63 Prozent. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 26.06.2024, bei 19 751,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.04.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 17 718,30 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 26.07.2023, den Wert von 15 499,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 15,05 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 20 690,97 Punkte. 16 249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Charter A (+ 17,04 Prozent auf 368,95 USD), Comcast (+ 4,24 Prozent auf 39,86 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,94 Prozent auf 8,31 USD), Illumina (+ 3,79 Prozent auf 121,74 USD) und Enphase Energy (+ 3,74 Prozent auf 121,92 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil DexCom (-42,05 Prozent auf 62,50 USD), Biogen (-5,83 Prozent auf 214,17 USD), Align Technology (-2,11 Prozent auf 221,29 USD), Lucid (-2,02 Prozent auf 3,39 USD) und Datadog A (-1,67 Prozent auf 118,30 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19 582 435 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,088 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die JDcom-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,81 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at