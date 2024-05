Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels fester

Am Freitag gewann der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,99 Prozent auf 18 808,35 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,247 Prozent auf 18 669,36 Punkte an der Kurstafel, nach 18 623,39 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 18 664,79 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 851,99 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,34 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 24.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 526,80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, einen Stand von 17 937,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.05.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 13 604,48 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 13,69 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 18 907,54 Punkte. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Ross Stores (+ 7,79 Prozent auf 142,13 USD), Enphase Energy (+ 6,54 Prozent auf 125,18 USD), Constellation Energy (+ 4,28 Prozent auf 230,63 USD), QUALCOMM (+ 4,26 Prozent auf 210,36 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,70 Prozent auf 166,36 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Workday A (-15,33 Prozent auf 220,91 USD), Intuit (-8,35 Prozent auf 606,99 USD), Atlassian A (-3,05 Prozent auf 168,86 USD), JDcom (-2,98 Prozent auf 30,27 USD) und Cintas (-1,90 Prozent auf 682,81 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 583 696 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,959 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat mit 4,97 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at