WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004

Kursverlauf 10.11.2025 20:04:46

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag fester

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag fester

Der NASDAQ Composite notiert am Montag im Plus.

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr Gewinne in Höhe von 2,07 Prozent auf 23 481,27 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,52 Prozent auf 23 354,85 Punkte an der Kurstafel, nach 23 004,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23 290,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 510,87 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 10.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 204,43 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der NASDAQ Composite 21 450,02 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, stand der NASDAQ Composite bei 19 286,78 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 21,79 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Zählern.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Scientific Games (+ 14,16 Prozent auf 91,97 USD), AXT (+ 10,15 Prozent auf 10,42 USD), Commercial Vehicle Group (+ 9,70) Prozent auf 1,47 USD), FreightCar America (+ 7,90 Prozent auf 9,15 USD) und Lifecore Biomedical (+ 7,45 Prozent auf 7,36 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-10,60 Prozent auf 14,26 USD), Net 1 Ueps Technologies (-7,02 Prozent auf 3,84 USD), American Superconductor (-4,92 Prozent auf 36,95 USD), Ionis Pharmaceuticals (-4,89 Prozent auf 69,95 USD) und Ultralife Batteries (-4,89 Prozent auf 6,42 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26 225 390 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Upbound Group-Aktie hat mit 4,35 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14,43 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

