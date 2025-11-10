Montagshandel in New York: NASDAQ Composite notiert im Plus

Um 18:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,49 Prozent fester bei 23 347,53 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,52 Prozent auf 23 354,85 Punkte an der Kurstafel, nach 23 004,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23 481,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 290,05 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 10.10.2025, den Wert von 22 204,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 21 450,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, bei 19 286,78 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,09 Prozent zu. Bei 24 019,99 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Commercial Vehicle Group (+ 11,94 Prozent auf 1,50 USD), FreightCar America (+ 10,73 Prozent auf 9,39 USD), AXT (+ 8,46 Prozent auf 10,26 USD), Harvard Bioscience (+ 7,90 Prozent auf 0,59 USD) und Century Casinos (+ 6,98 Prozent auf 1,84 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-10,60 Prozent auf 14,26 USD), Net 1 Ueps Technologies (-6,54 Prozent auf 3,86 USD), Universal Display (-5,15 Prozent auf 118,50 USD), Ionis Pharmaceuticals (-4,68 Prozent auf 70,11 USD) und SMC (-4,46 Prozent auf 350,17 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 20 533 373 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,951 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at