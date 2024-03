Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Aufwind

Anleger in New York schicken den NASDAQ Composite heute erneut ins Plus.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 1,16 Prozent stärker bei 16 205,33 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,610 Prozent stärker bei 16 116,98 Punkten, nach 16 019,27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 16 236,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 992,98 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 15 942,55 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 12.12.2023, einen Stand von 14 533,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, wies der NASDAQ Composite 11 138,89 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 9,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16 449,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Enzon Pharmaceuticals (+ 21,50 Prozent auf 0,09 USD), SIGA Technologies (+ 13,50 Prozent auf 5,55 USD), Oracle (+ 10,96 Prozent auf 126,64 USD), Radcom (+ 4,90 Prozent auf 11,55 USD) und NVIDIA (+ 4,55 Prozent auf 896,75 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil ACADIA Pharmaceuticals (-17,12 Prozent auf 20,00 USD), Dixie Group (-7,98 Prozent auf 0,54 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4,36 Prozent auf 3,51 USD), Ballard Power (-3,23 Prozent auf 3,90 CAD) und Microvision (-3,14 Prozent auf 2,32 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 857 973 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,760 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die CRESUD-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 73,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at