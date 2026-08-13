Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagssitzung im Plus

Anleger in New York schicken den S&P 500 am vierten Tag der Woche erneut ins Plus.

Um 15:58 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,63 Prozent fester bei 7 797,55 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,430 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,318 Prozent auf 7 773,13 Punkte an der Kurstafel, nach 7 748,50 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 797,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 763,18 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,591 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 13.07.2026, den Wert von 7 515,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 444,25 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Wert von 6 466,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,69 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 797,31 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 5,26 Prozent auf 39,59 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 4,86 Prozent auf 61,65 USD), Robinhood (+ 4,47 Prozent auf 99,15 USD), Albemarle (+ 3,83 Prozent auf 133,25 USD) und Netflix (+ 3,21 Prozent auf 76,60 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Tapestry (-15,08 Prozent auf 130,56 USD), Cerebras Systems (-11,70 Prozent auf 231,40 USD), Cisco (-7,68 Prozent auf 114,37 USD), Home Depot (-3,04 Prozent auf 297,00 EUR) und Newmont (-2,60 Prozent auf 114,78 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 4 129 177 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,570 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at