Albemarle Aktie
WKN: 890167 / ISIN: US0126531013
|S&P 500 im Blick
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13.08.2026 16:01:47
Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagssitzung im Plus
Um 15:58 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,63 Prozent fester bei 7 797,55 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,430 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,318 Prozent auf 7 773,13 Punkte an der Kurstafel, nach 7 748,50 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 797,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 763,18 Einheiten.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,591 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 13.07.2026, den Wert von 7 515,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 444,25 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Wert von 6 466,58 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,69 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 797,31 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 5,26 Prozent auf 39,59 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 4,86 Prozent auf 61,65 USD), Robinhood (+ 4,47 Prozent auf 99,15 USD), Albemarle (+ 3,83 Prozent auf 133,25 USD) und Netflix (+ 3,21 Prozent auf 76,60 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Tapestry (-15,08 Prozent auf 130,56 USD), Cerebras Systems (-11,70 Prozent auf 231,40 USD), Cisco (-7,68 Prozent auf 114,37 USD), Home Depot (-3,04 Prozent auf 297,00 EUR) und Newmont (-2,60 Prozent auf 114,78 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 4 129 177 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,570 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Albemarle Corp.
|114,00
|1,11%
|Cerebras Systems Inc
|231,01
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|Cisco Inc.
|97,75
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|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|51,34
|-1,12%
|Home Depot
|294,55
|-0,47%
|Netflix Inc.
|67,28
|-0,78%
|Newmont Corporation
|100,00
|1,07%
|NVIDIA Corp.
|195,30
|-0,03%
|Robinhood
|85,47
|-0,85%
|Super Micro Computer Inc
|33,68
|-0,88%
|Tapestry
|110,80
|-0,54%
|Under Armour Inc.
|4,67
|0,32%
|Western Union Company
|6,45
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 786,01
|-0,17%
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