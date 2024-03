Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels stärker

Der CAC 40 schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 8 164,35 Punkten ab. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,539 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,022 Prozent höher bei 8 163,19 Punkten in den Handel, nach 8 161,42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 155,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 212,69 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 2,24 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 15.02.2024, den Stand von 7 743,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.12.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 7 596,91 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 15.03.2023, den Wert von 6 885,71 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,41 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 218,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 281,10 Punkte.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 38 964 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 432,616 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

2024 hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Engie (ex GDF Suez)-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,85 Prozent gelockt.

