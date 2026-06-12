Pluszeichen in Paris: So steht der CAC 40 aktuell

Am Freitag wagen sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr steigt der CAC 40 im Euronext-Handel um 2,08 Prozent auf 8 371,10 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,404 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,40 Prozent auf 8 315,31 Punkte an der Kurstafel, nach 8 200,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 308,74 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 397,63 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der CAC 40 bereits um 2,92 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.05.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7 979,92 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, notierte der CAC 40 bei 7 984,44 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, bei 7 765,11 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,15 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 301 583 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 241,150 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Im CAC 40 verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,16 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at