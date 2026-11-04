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ATX-Marktbericht 04.11.2026 12:26:46

Pluszeichen in Wien: ATX hebt am Mittag ab

Pluszeichen in Wien: ATX hebt am Mittag ab

Börsianer in Wien am Mittag in Jubelstimmung.

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 3,67 Prozent auf 6 631,01 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 186,074 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 6 396,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6 396,13 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6 396,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 633,24 Punkten lag.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 3,29 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, mit 6 718,25 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der ATX mit 6 657,01 Punkten berechnet. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2025, einen Stand von 4 794,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 23,90 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 6,63 Prozent auf 60,35 EUR), Erste Group Bank (+ 6,44 Prozent auf 114,10 EUR), Lenzing (+ 5,80 Prozent auf 11,68 EUR), BAWAG (+ 4,63 Prozent auf 165,00 EUR) und DO (+ 4,12 Prozent auf 215,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil OMV (+ 0,27 Prozent auf 73,10 EUR), Verbund (+ 0,29 Prozent auf 69,70 EUR), Palfinger (+ 0,55 Prozent auf 27,45 EUR), CA Immobilien (+ 0,95 Prozent auf 21,30 EUR) und Andritz (+ 1,11 Prozent auf 82,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 232 119 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,302 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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Andritz AG 82,50 0,73% Andritz AG
BAWAG 162,60 -1,16% BAWAG
CA Immobilien 21,50 0,47% CA Immobilien
DO & CO 214,00 0,00% DO & CO
Erste Group Bank AG 112,40 1,35% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 12,30 7,14% Lenzing AG
OMV AG 72,75 0,48% OMV AG
Österreichische Post AG 32,20 0,63% Österreichische Post AG
Palfinger AG 27,70 1,28% Palfinger AG
Raiffeisen 58,95 -1,59% Raiffeisen
Verbund AG 75,35 8,57% Verbund AG
Wienerberger AG 17,77 2,07% Wienerberger AG

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