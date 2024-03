Pluszeichen in Wien: ATX Prime verbucht am Mittwochmittag Gewinne

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,37 Prozent höher bei 1 699,84 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,003 Prozent schwächer bei 1 693,59 Punkten, nach 1 693,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 703,24 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 692,99 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,022 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2024, wurde der ATX Prime mit 1 697,43 Punkten berechnet. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 13.12.2023, den Stand von 1 653,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 667,50 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,828 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 3,36 Prozent auf 110,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,64 Prozent auf 17,52 EUR), Raiffeisen (+ 1,59 Prozent auf 18,51 EUR), STRABAG SE (+ 1,43 Prozent auf 42,45 EUR) und Semperit (+ 1,32 Prozent auf 12,26 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil UBM Development (-5,75 Prozent auf 18,85 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,65 Prozent auf 8,36 EUR), PORR (-1,48 Prozent auf 13,28 EUR), Verbund (-0,97 Prozent auf 66,50 EUR) und ZUMTOBEL (-0,84 Prozent auf 5,88 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 97 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 23,399 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,48 erwartet. Im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,88 Prozent die höchste Dividendenrendite.

