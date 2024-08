Pluszeichen in Wien: ATX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Der Handel in Wien verlief am Abend in ruhigen Bahnen.

Am Mittwoch schloss der ATX nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 3 700,25 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 120,212 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,050 Prozent auf 3 695,46 Punkte an der Kurstafel, nach 3 697,31 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 681,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 706,76 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,285 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 3 671,77 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 28.05.2024, einen Wert von 3 710,04 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2023, den Wert von 3 127,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 8,45 Prozent zu Buche. Bei 3 777,78 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 1,29 Prozent auf 17,32 EUR), Raiffeisen (+ 1,21 Prozent auf 17,63 EUR), Vienna Insurance (+ 0,98 Prozent auf 30,85 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,81 Prozent auf 31,00 EUR) und DO (+ 0,81 Prozent auf 150,00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Schoeller-Bleckmann (-1,59 Prozent auf 31,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,40 Prozent auf 98,60 EUR), Lenzing (-1,13 Prozent auf 30,65 EUR), Verbund (-1,09 Prozent auf 76,85 EUR) und voestalpine (-0,82 Prozent auf 21,70 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 859 050 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 27,168 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,77 erwartet. Mit 10,50 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at