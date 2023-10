Pluszeichen in Wien: So steht der ATX am Montagnachmittag

Am Montag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,23 Prozent fester bei 3 057,87 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 104,924 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,015 Prozent auf 3 020,28 Punkte an der Kurstafel, nach 3 020,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 068,02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 020,28 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der ATX auf 3 168,13 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bewegte sich der ATX bei 3 214,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, wies der ATX 2 932,56 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Minus von 3,22 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 006,71 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit DO (+ 3,68 Prozent auf 112,60 EUR), Erste Group Bank (+ 2,79 Prozent auf 33,58 EUR), BAWAG (+ 2,36) Prozent auf 41,60 EUR), CA Immobilien (+ 2,32 Prozent auf 30,85 EUR) und Lenzing (+ 1,99 Prozent auf 35,90 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Mayr-Melnhof Karton (-1,09 Prozent auf 109,00 EUR), Österreichische Post (-0,83 Prozent auf 30,00 EUR), AT S (AT&S) (-0,68 Prozent auf 23,28 EUR), UNIQA Insurance (-0,27 Prozent auf 7,47 EUR) und Verbund (-0,24 Prozent auf 82,60 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 580 767 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 28,766 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 2,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

