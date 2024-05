Pluszeichen in Zürich: SLI verbucht nachmittags Zuschläge

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,39 Prozent stärker bei 1 960,84 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,063 Prozent auf 1 954,52 Punkte an der Kurstafel, nach 1 953,29 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 954,15 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 967,38 Zähler.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 0,020 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 23.04.2024, den Stand von 1 869,62 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 23.02.2024, den Wert von 1 869,30 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 23.05.2023, bei 1 787,52 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,19 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 967,38 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 4,60 Prozent auf 497,50 CHF), Julius Bär (+ 2,84 Prozent auf 55,82 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,73 Prozent auf 48,94 CHF), SGS SA (+ 1,66 Prozent auf 84,54 CHF) und Logitech (+ 1,60 Prozent auf 87,70 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Nestlé (-1,66 Prozent auf 93,48 CHF), Lindt (-0,83 Prozent auf 10 710,00 CHF), ams (-0,73 Prozent auf 1,43 CHF), Swisscom (-0,64 Prozent auf 494,20 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,41 Prozent auf 244,40 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 885 567 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 245,688 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6,22 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

