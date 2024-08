Pluszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Der SLI verzeichnete am Abend Kursgewinne.

Schlussendlich notierte der SLI im SIX-Handel 0,87 Prozent fester bei 1 971,39 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,296 Prozent auf 1 960,26 Punkte an der Kurstafel, nach 1 954,48 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 1 974,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 953,02 Punkten lag.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 2,41 Prozent zu. Der SLI wurde vor einem Monat, am 15.07.2024, mit 1 985,46 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 944,23 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, bei 1 733,52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 11,79 Prozent. Bei 2 009,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell ams (+ 5,49 Prozent auf 1,10 CHF), VAT (+ 4,41 Prozent auf 433,40 CHF), Temenos (+ 2,97 Prozent auf 58,90 CHF), Richemont (+ 2,62 Prozent auf 133,10 CHF) und Julius Bär (+ 2,28 Prozent auf 50,32 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Geberit (-1,82 Prozent auf 518,60 CHF), UBS (-1,02 Prozent auf 26,18 CHF), Swisscom (-0,75 Prozent auf 528,50 CHF), Lindt (-0,72 Prozent auf 10 960,00 CHF) und Sandoz (-0,69 Prozent auf 37,27 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 580 349 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 239,326 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,22 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,08 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at