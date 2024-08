Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich zum Handelsende im Plus

Am Freitag tendierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,32 Prozent höher bei 12 188,73 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,404 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,292 Prozent auf 12 185,65 Punkte an der Kurstafel, nach 12 150,22 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 12 222,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 142,33 Punkten lag.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 2,46 Prozent. Vor einem Monat, am 16.07.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 260,93 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 16.05.2024, den Wert von 11 946,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, stand der SMI bei 10 992,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,12 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swiss Re (+ 0,97 Prozent auf 109,35 CHF), Logitech (+ 0,75 Prozent auf 78,20 CHF), Novartis (+ 0,71 Prozent auf 99,47 CHF), UBS (+ 0,65 Prozent auf 26,35 CHF) und Nestlé (+ 0,60 Prozent auf 89,82 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Richemont (-0,34 Prozent auf 132,65 CHF), Lonza (-0,29 Prozent auf 549,80 CHF), Kühne + Nagel International (-0,16 Prozent auf 257,60 CHF), Roche (-0,14 Prozent auf 281,30 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,06 Prozent auf 47,28 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 915 989 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239,891 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

