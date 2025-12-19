Pluszeichen in Zürich: SPI beginnt Freitagssitzung im Plus

Der SPI knüpft am Freitagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Freitag tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,01 Prozent stärker bei 18 057,35 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,296 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,060 Prozent schwächer bei 18 044,14 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 054,91 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18 044,14 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 061,30 Zähler.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17 218,49 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 16 812,63 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 19.12.2024, einen Wert von 15 230,17 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 16,36 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 061,30 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell DocMorris (+ 3,53 Prozent auf 5,57 CHF), Xlife Sciences (+ 3,30 Prozent auf 21,90 CHF), METALL ZUG (+ 2,28 Prozent auf 806,00 CHF), V-Zug (+ 2,21 Prozent auf 41,60 CHF) und OC Oerlikon (+ 1,96 Prozent auf 3,33 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Evolva (-6,25 Prozent auf 0,75 CHF), Rieter (-3,80 Prozent auf 3,04 CHF), GAM (-2,97 Prozent auf 0,13 CHF), Feintool International (-2,78 Prozent auf 10,50 CHF) und BVZ (-2,61 Prozent auf 1 120,00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 3 475 413 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 279,746 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,72 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at