Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsstart in der Gewinnzone

Der SPI bleibt auch am fünften Tag der Woche auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,05 Prozent fester bei 14 599,02 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,959 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,055 Prozent auf 14 599,22 Punkte an der Kurstafel, nach 14 591,23 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 14 599,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 600,14 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,680 Prozent. Vor einem Monat, am 09.01.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 663,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.11.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 13 971,68 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.02.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 466,06 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,200 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 931,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit ams (+ 6,43 Prozent auf 2,08 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 2,28 Prozent auf 49,25 CHF), Alcon (+ 2,24 Prozent auf 67,52 CHF), Ypsomed (+ 2,03 Prozent auf 326,50 CHF) und Medacta (+ 1,99 Prozent auf 133,40 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Spexis (-7,60 Prozent auf 0,23 CHF), GAM (-5,97 Prozent auf 0,33 CHF), Molecular Partners (-4,76 Prozent auf 3,80 CHF), EMS-CHEMIE (-3,54 Prozent auf 626,00 CHF) und BKW (-2,00 Prozent auf 132,10 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 521 239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 273,821 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die mobilezone-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

