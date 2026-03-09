PMV Pharmaceuticals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PMV Pharmaceuticals präsentierte in der am 06.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,34 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,450 USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,480 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,140 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at