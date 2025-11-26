Polen will drei U-Boote von Saab in Schweden bestellen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen will drei neue U-Boote von Schweden bestellen. "Das schwedische Angebot war das einzige, das alle Anforderungen unserer Marine erfüllte", sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Es handele sich um drei U-Boote vom Typ Saab A26 Blekinge. Der Vertrag soll laut Kosiniak-Kamysz bis Ende des Jahres unterzeichnet werden. Auch das deutsche Unternehmen Thyssenkrupp Marine Systems hatte sich um den Auftrag beworben.

Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson betonte, sein Land und Polen seien hinsichtlich der Herausforderungen für die europäische Sicherheit einer Meinung. Gemeinsam werde man größere Verantwortung für die Sicherheit in der Ostsee übernehmen, erklärte er auf der Plattform X.

Polens Marine hat nur ein altes U-Boot sowjetischer Bauart

Saab zählt zu den größten Rüstungskonzernen Europas. Das Unternehmen stellt unter anderem auch den fortschrittlichen Kampfjet Jas 39 Gripen her, von dessen neuester Version die Ukraine voraussichtlich 100 bis 150 Flugzeuge kaufen will. Dazu hatten Kristersson und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor rund einem Monat eine Absichtserklärung unterzeichnet. Das U-Boot-Programm von Saab bezeichnete Kristersson nun als "weltweit führend".

Im Rennen um den Zuschlag aus Polen waren außerdem Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Südkorea. Bei dem deutschen Angebot handelte es sich um den Bootstyp U212 CD von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) in Kiel, den auch die Seestreitkräfte Deutschlands und Norwegens bestellt haben. Weil Polen sich durch Russland bedroht fühlt, rüstet es seine Streitkräfte auf. Die polnische Marine hat derzeit nur ein U-Boot alter sowjetischer Bauart./dhe/DP/stw