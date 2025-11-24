TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

57,85EUR -3,15EUR -5,16%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

24.11.2025 09:51:02

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Douglas Harned zweifelte am Montag daran, dass es sich um einen Wendepunkt für den Rüstungssektor handelt. Sollten die aktuell debattierten Entwürfe angenommen werden, könne dies noch höhere europäische Ausgaben zur Folge haben, da die russische Bedrohung in Europa dadurch eher noch zunehme./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
57,80 € 		Abst. Kursziel*:
28,03%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
57,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,92%
Analyst Name::
Douglas S Harned 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

