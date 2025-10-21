TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

86,00EUR -4,50EUR -4,97%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
21.10.2025 11:52:09

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von TKMS nach der Abspaltung aus dem Thyssenkrupp-Konzern bei einem Kursziel von 74 Euro mit "Underperform" aufgenommen. Die Anleger sollten der ersten Euphoriewelle nicht nachjagen, schrieb Adrien Rabier am Dienstag mit Blick auf den erfolgreichen Börsenstart. Am Montag wurden für die Papiere der Marinewerft auf Xetra bis zu 107 Euro gezahlt. TKMS befindet sich laut Rabier in einer perfekten Schnittmenge der Anlagethemen Rüstung, Deutschland und lange Geschäftszyklen. Der Turnaround sei in einem günstigen Umfeld klar erkennbar. Allerdings werde der eigentliche Underperformer TKMS an der Börse bereits wie ein Siegertyp gehandelt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
86,05 € 		Abst. Kursziel*:
-14,00%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
85,93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,88%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systemsmehr Nachrichten