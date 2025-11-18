:be Aktie

WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0

18.11.2025 10:50:00

Prediction: 1 Dirt Cheap Warren Buffett Stock That Will Be Worth More Than Palantir By 2030

Despite some volatility earlier in the year, 2025 has shaped up to be another impressive year for artificial intelligence (AI) stocks. Per usual, data analytics platform Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has remained one of the best AI stocks -- with shares surging 130%.One sector that has been relatively weak this year, however, is health insurance. Among notable laggards is UnitedHealth Group (NYSE: UNH), whose share price plummeted by 36% so far this year -- making it the poorest-performing stock in the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI).Despite these lackluster returns, Warren Buffett decided to buy the dip in UnitedHealth Group earlier this year -- adding roughly 5 million shares to Berkshire Hathaway's portfolio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
