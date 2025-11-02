AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
02.11.2025 17:34:00
Prediction: AMD Will Be Worth More Than Broadcom by 2030
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), better known simply as AMD, has been an incredible performer recently, with shares up by 114% so far in 2025. But I think this could be just a starting point for this chipmaker with an excellent history of innovation and execution.In fact, I'm going to make the bold prediction that AMD will have a higher market cap than Broadcom (NASDAQ: AVGO) by the end of 2030.First, let's clarify exactly what I'm predicting. As of this writing, AMD has a market cap of roughly $420 billion, while Broadcom is a proud member of the trillion-dollar club with a $1.76 trillion valuation. My prediction is that not only will AMD become a trillion-dollar company by the end of 2030, but that it will overtake Broadcom on the leaderboard.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.