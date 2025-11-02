AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

02.11.2025 17:34:00

Prediction: AMD Will Be Worth More Than Broadcom by 2030

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), better known simply as AMD, has been an incredible performer recently, with shares up by 114% so far in 2025. But I think this could be just a starting point for this chipmaker with an excellent history of innovation and execution.In fact, I'm going to make the bold prediction that AMD will have a higher market cap than Broadcom (NASDAQ: AVGO) by the end of 2030.First, let's clarify exactly what I'm predicting. As of this writing, AMD has a market cap of roughly $420 billion, while Broadcom is a proud member of the trillion-dollar club with a $1.76 trillion valuation. My prediction is that not only will AMD become a trillion-dollar company by the end of 2030, but that it will overtake Broadcom on the leaderboard.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
07.05.25 AMD Kaufen DZ BANK
22.04.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
05.02.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
31.07.24 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.07.24 AMD Market-Perform Bernstein Research
