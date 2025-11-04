AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Quartalszahlen in Sicht 04.11.2025 14:43:00

Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Das versprechen sich Experten von der anstehenden AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz.

AMD (Advanced Micro Devices) stellt am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 38 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,17 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) noch 0,470 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AMD (Advanced Micro Devices) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 39 Analysten durchschnittlich bei 8,76 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 44 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,85 USD im Vergleich zu 1,00 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 48 Analysten durchschnittlich bei 33,15 Milliarden USD, gegenüber 25,79 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

NVIDIA, AMD & Co.: Fondsmanager schlagen Alarm bei KI-Aktien - Parallelen zur Dotcom-Blase
Supercomputer-Offensive: Milliardenpartnerschaft zwischen US-Energieministerium und AMD
Nach Deal mit OpenAI: Wolfe Research sieht großes Kurspotenzial bei NVIDIA-Rivale AMD

Bildquelle: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com,JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.mehr Analysen

07.05.25 AMD Kaufen DZ BANK
22.04.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
05.02.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
31.07.24 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.07.24 AMD Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 218,30 -2,67% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Markt geben im Dienstagshandel kräftig nach. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen