Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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23.07.2026 22:18:00

Prediction: Here's What SpaceX Stock Will Do After Its First Earnings Report

In two weeks, on Aug. 4, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) is scheduled to release its first quarterly earnings report after going public through an initial public offering (IPO) in June. Better known as SpaceX, the technology company that raised the most capital in an IPO in history, is now settling into the routine of a publicly traded company. Here's my prediction for what happens to SpaceX after this quarterly earnings report, and why it will have little to no bearing on the stock over the next 10 years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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