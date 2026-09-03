Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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03.09.2026 07:34:00
Prediction: Here's Where Palantir Stock Will Be in 3 Years
Palantir (NASDAQ: PLTR) is one of the top AI companies in the market. Its stock price has risen dramatically over the past few years, and its business growth is to credit for that.But where will Palantir be in three years? My answer may come as a shock to some.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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