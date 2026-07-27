Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
27.07.2026 16:17:36
Prediction: Palantir Stock Will Hit a New Low After Aug. 3
After multiple years of strong gains, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock has begun to decline in 2026. Thus far, it's down around 28%. The tech company has been posting strong results driven by heightened demand from opportunities stemming from artificial intelligence (AI). Its growth rate has been impressive, and CEO Alex Karp hasn't been shy when talking up the company's future growth prospects.However, even another round of strong quarterly results may not be enough to lift the stock out of its current tailspin. Instead, here's why I think it'll hit a new 52-week low after the company posts its latest numbers next week, on Aug. 3.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Analysen zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|1 061,00
|1,05%
|Palantir
|115,62
|7,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFeuerpause im Iran: ATX beendet Handel schwach -- DAX geht deutlich höher in den Feierabend -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt ging fester in die neue Woche. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.