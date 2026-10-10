Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
|
10.10.2026 14:30:00
Prediction: Rigetti Computing Stock Could Double by 2031. Here's Why I'm Still Cautious.
Conventional computers process information using bits, often represented as lines of binary code (0 or 1). Quantum computers use qubits to perform certain calculations in fundamentally different ways. Through a property known as superposition, qubits can exist in multiple states at the same time.
Quantum computing technology is promising to transform drug discovery, materials science, financial modeling, cybersecurity, and more. Given its various use cases, McKinsey estimates the quantum computing market could reach between $43 billion and $71 billion by 2035.
That opportunity has attracted enormous attention to pure-play quantum developers such as Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI). Smart investors understand the difference between a revolutionary technology and buying a stock at an attractive valuation.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
|
06.08.26
|Ausblick: Rigetti Computing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Rigetti Computing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|12,54
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.