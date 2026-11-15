Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
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15.11.2026 13:15:02
Prediction: Rigetti Computing Stock Will Be Worth This Much in 1 Year
Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) is one of the leading developers of quantum computers. They have the potential to outperform traditional computers in data-intensive areas like science and cryptography, because they can use a concept called superposition to simulate multiple solutions to a problem at the same time.
But, unfortunately, even Rigetti's best quantum systems still make too many errors to reliably solve complex problems in the real world. Therefore, the company is generating very little revenue while continuing to invest heavily in research and development, resulting in substantial losses at the bottom line.
That isn't a very attractive situation for investors, which explains why Rigetti stock has plummeted by 81% from its all-time high (as of the market close on Nov. 12). Here's where I predict it will be trading in one year from now.
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